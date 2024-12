Casal é vítima de capotamento de veículo

Um veículo GM Prisma sofreu um capotamento na tarde de sexta-feira (13) na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), sentido Bastos-Rancharia, pouco após a ponte sobre o Rio do Peixe.

De acordo com informações preliminares, o carro, que transportava um casal, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Ainda não há confirmação sobre as causas do acidente.

Apesar da gravidade do ocorrido, o casal aparentemente não sofreu ferimentos graves. Ambos foram resgatados por uma ambulância e receberam os primeiros atendimentos médicos.