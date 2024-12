FLÓRIDA: “Alunos e Professores Nota 10” são premiados em evento

No dia 10 de dezembro, a escola Pércio Gomes Gonzáles de Flórida Paulista, em parceria com o Instituto Retribuir realizou uma solenidade para premiar os alunos e professores que se destacaram ao longo do ano letivo de 2024. A cerimônia contou com a presença de autoridades educacionais, representantes do município, familiares e amigos.

PREMIAÇÃO ALUNO NOTA 10

A principal atração da noite foi a entrega dos prêmios “Aluno Nota 10”, uma honraria destinada aos estudantes que obtiveram as melhores médias escolares e se destacaram por suas atitudes exemplares dentro e fora da sala de aula. Entre os premiados, estavam os alunos Pedro Afonso Ferreira Rosa (6º ano A); Yago Ferreira dos Santos (7º ano A); Gustavo da Rocha Batista (8º ano B); Isadora Torres Belinelo (9º ano C); Yasmin Vitória de Oliveira Gomes (1ª série A); Gisselly Alcantara Rossato (2ª série técnico); Barbará Teixeira Salco (3ª série Novotec); Giulia Mendes de Oliveira (2ª série C); Paulo Medina de Abreu (3ª série C); Regina dos Santos (EJA Fundamental); e Roseli Menezes da Silva Santana (EJA Médio).

PROFESSOR NOTA 10

A cerimônia também homenageou os professores que se destacaram em suas práticas pedagógicas. Os prêmios “Professor Nota 10” foram entregues aos educadores Vitor Hugo Domiciano Benitez; Barbará Bruna Alexandre Micali; Naiara Lima Ventura e Laís de Carvalho Pechula, que foram elogiados por sua dedicação ao ensino, inovação em sala de aula e pelo impacto positivo que causaram na formação dos alunos.

A diretora da escola Pércio, Cristiane Andriotti Colato, abriu a solenidade destacando a importância da educação para o futuro da sociedade e parabenizou todos os premiados pelo esforço diário e pelo exemplo de superação.

O evento contou ainda com a presença do fundador do Instituto Retribuir, Sérgio Gonçalves, que expressou sua satisfação com a realização do evento e anunciou que, para o próximo ano, espera uma celebração ainda maior, com a participação de outras escolas do município. Também marcaram presença a presidente do Instituto, Silvania Fernandes Segura; o presidente da Câmara Municipal, Rafael Gonçalves; a diretora regional de Ensino, Irmes Mary Moreno Roque Mattara, e os eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito, José Andriotti e Tairo Ferrarezi, além de outros convidados especiais.

A parceria com o Instituto Retribuir foi destacada como um importante apoio para o desenvolvimento de ações que buscam melhorar cada vez mais a qualidade do ensino e ampliar o alcance das oportunidades educacionais.

