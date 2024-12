Diplomação dos candidatos eleitos ocorre na terça-feira

A Justiça Eleitoral da 069ª Zona da comarca de Lucélia, formada pelas cidades de Lucélia, Inúbia Paulista, Pracinha e Salmourão, agendou a diplomação dos prefeitos, vices e vereadores eleitos na eleição de outubro. A diplomação está prevista para o próximo dia 17 de dezembro, (terça-feira), com início para às 9h00, na sede do Lions Clube de Lucélia, localizado na rua Ricieri Pernomian, centro da cidade.

LUCÉLIA: Pela cidade de Lucélia serão diplomados a prefeita reeleita Tati Guilhermino/PSD e o vice Valdecir Pereira da Silva, que receberam nas urnas 6.537 votos ou 68,59% dos votos válidos.

Vereadores: Fonteine Tazinazzo/PSD com 662 votos, Cristiano Cabelereiro /PP com 483 votos, William do Foto/PSD com 367 votos, Dida Enfermeiro/PSD com 329 votos, Padeirinho/Avante com 285 votos, Fernanda Crepaldi/PSD com 273 votos, Marcinho da Funilaria/União, com 271 votos, Catia Maion/PL com 223 votos, Marcilei Martins/União com 213 votos, Sergio Caldeira /PSB com 206 votos e professor Eduardo Lambari /Avante com 185 votos.

INÚBIA PAULISTA: Da cidade de Inúbia Paulista serão diplomados o prefeito eleito, Fernando Rossi/ PSD e o vice, Edgar Soares Pereira que receberam 1.934 votos, sendo candidato único na disputa.

Vereadores: Fabio Guelfi/Podemos com 317 votos, Mauro Taroba/Podemos com 199 votos, José Edson/PP com 176 votos, Coca/PP com 165 votos, Felipe Cheirinho/PSD com 155 votos, Carlos Facco/PSD com 135 votos, Adriano Lima/PSD com 107 votos, Rodrigo Pula Pula/Podemos com 107 votos e Joaozinho do Esporte/Podemos com 89 votos.

PRACINHA: Na cidade de Pracinha serão diplomados o prefeito eleito Laercio Biasi/PRD, o vice Lino Carreiro, que obtiveram nas urnas 784 votos ou 58,55 % válidos.

Vereadores: Cristiane Assistente Social/Podemos com 138 votos, Wesley Biasi/PRD com 96 votos, Eduardo/Republicanos com 90 votos, Hugo Tenorio /PL com 83 votos, Fernando Passos/Podemos com 83 votos, Chico Carreiro/Republicanos, com 70 votos, Samuel Mercado/PSD com 63 votos, Mori/PSD com 59 votos e Afonso Alves/PL com 59 votos.

SAMOURÃO: Na cidade de Salmourão serão diplomados a prefeita reeleita Sônia Gabau//PSD o vice, Márcia que receberam uma votação de 1.686 votos ou 51,62 %.

Vereadores: Professor Leandro de Paula/PSD com 500 votos, tenente Eduardo/Republicanos com 258 votos, Dragão/PSD com 184 votos, Fernando Roçato/PP, com 184 votos, Luiz Carlos/PP com 179 votos, Pedrinho/PL com 150 votos, Francine Enfermeira/Republicanos com 144 votos, Wesley Do Atilio Natal/PSD com 118 votos e Wikele da Passarinha/PSD com 118 votos.

A diplomação é um ato que a Justiça Eleitoral reconhece o resultado das urnas, e com o diploma, os prefeitos, vices e vereadores eleitos, podem ser empossados em solenidade que acontecerá no dia 1º de janeiro, nas respectivas Câmaras.

O evento de diplomação contará com a presença do juiz eleitoral dr. André Gustavo Livonesi, do promotor de Justiça, dr. Pedro Vinícius Meneguetti Martins e funcionários do Cartório Eleitoral da comarca de Lucélia.