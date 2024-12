PACAEMBU: Falece aos 46 anos o advogado Diego Alexandre Zanetti

Faleceu na manhã de hoje (14), o advogado Diego Alexandre Zanetti, aos 46 anos.

Bastante conhecido na Cidade Paraíso, ele deixa familiares e amigos entristecidos com sua partida. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O escritório do qual Diego Alexandre Zanetti era sócio proprietário, enviou a seguinte nota ao jornalismo Folha Regional:

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de nosso sócio-proprietário, Dr. Diego Zanetti, ocorrido recentemente. Dr. Diego era não apenas um profissional exemplar, mas também uma figura profundamente respeitada e admirada pela comunidade de Pacaembu, onde construiu uma sólida trajetória de ética, dedicação e comprometimento com a advocacia e seus clientes.

Apesar desse triste acontecimento, informamos que o escritório continuará suas atividades normalmente, com a equipe de atendimento e assessoria administrativa da Vitória da Silva Godoy o do advogado Matheus Henrique Teles Varini, sob a direção do sócio Dr. Sergio Geromes, advogado atuante na capital de São Paulo e com forte vínculo familiar e histórico com a cidade de Pacaembu. Dr. Sergio, que já vinha nesta parceria há mais de um ano gerindo o escritório de Pacaembu, traz consigo uma vasta experiência profissional e assegura que todos os compromissos com os clientes serão rigorosamente mantidos, nos termos dos contratos anteriormente assinados, dando continuidade ao legado de excelência e responsabilidade que sempre foram marcas do escritório.

Agradecemos a compreensão e o apoio de todos neste momento difícil e reafirmamos nosso compromisso em honrar a memória de Dr. Diego, trabalhando com dedicação e respeito a cada cliente e à comunidade.

Atenciosamente,

Equipe do Escritório Diego Zanetti