JUNQUEIRÓPOLIS: Comércio inicia atendimento noturno nesta segunda-feira (16)

Em total clima de Natal, nesta segunda-feira, 16/12, o comércio de Junqueirópolis inicia oficialmente a programação de final de ano. Com as lojas e ruas decoradas, a partir de hoje as lojas atendem até as 22h.

De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Junqueirópolis (ACEJ), hoje também está previsto a chegada do Papai Noel. O bom velhinho chegará em carreata pelas ruas da cidade, com saída às 19h30 da praça do bairro Cristo Redentor. Na chegada à praça Álvaro de Oliveira Junqueira, ele vai recepcionar as crianças em sua “casinha”, posar para a tradicional foto e distribuir balas.

Na programação do dia consta ainda, das 19h às 21h, o espetáculo da Cia Criativa no palco central da praça.

Durante esta semana, de segunda a sexta-feira (20), o comércio vai atender das 9h às 22h. Já no sábado (21), as lojas abrem às 9h e fecham às 16h.

Já na semana que vem, na segunda-feira, 23/12, o comércio atenderá das 9h às 22h, e na terça-feira, 24/12 (véspera de Natal), das 9h às 16h. Na quinta-feira, 26/12, o atendimento será das 12h às 16h, na sexta-feira, 27/12, das 9h às 18h, e no sábado, 28/12, das 9h às 13h.