JUNQUEIRÓPOLIS: Danilo Machado é eleito o novo provedor da Santa Casa

Assembleia realizada nas dependências da Santa Casa no dia 13 (sexta-feira), com a presença da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis, foi eleita aravés de chapa única para compor a mesa dos trabalhos no biênio 2025/2026 os irmãos: Danilo Ferreira Machado, Semi Zogheib, Paulo Sergio Baroni, Nair de Souza Leite, Wilson Domingos de Paula, João Vitor Seisdedos, Juliano Dorte Nespolo, o atual provedor Antônio Márcio Minini e Mauro Bernardino Alves.

Em seguida, a mesa elegeu os membros Danilo Ferreira Machado para provedor, Semi Zogheib para tesoureiro e Paulo Sergio Baroni para secretário.

Danilo Ferreira Machado, provedor eleito, atua na Irmandade da Santa Casa à mais de 4 anos, é Administrador Profissional, graduado em Administração de Empresas (2016) e Ciências Contábeis (2010) pela Faculdade de Ciências Gerenciais de Dracena e sócio proprietário do escritório Classe A Contabilidade, com unidades em Junqueirópolis e Dracena.



Danilo tem como objetivo o crescimento da Santa Casa, buscando novos serviços, fortalecendo os já existentes, como a valorização de seus colaboradores, a modernização de seus processos e o aprimoramento das parcerias público privadas em benefício da instituição, da população e demais usuários.

Danilo diz ainda que a mesa administrativa será dividida por comissões de trabalhos e cada membro terá um importante papel na gestão, sendo elas: Relações Públicas, Patrimônio, Relações Interpessoais e Tecnologia da Informação.

A nova diretoria assume o comando Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis em 1º de janeiro de 2025.