DESFECHO TRÁGICO: Criança que estava desaparecida é encontrada sem vida

Após uma semana de buscas angustiantes que mobilizaram autoridades e a comunidade local, o corpo de Mateus Bernardo Valim, de 10 anos, foi encontrado sem vida nesta terça-feira, em um rio localizado dentro de uma área de mata densa, nos fundos do Tênis Clube, em Assis (SP).

O desaparecimento do menino, registrado no início da tarde do último dia 11 de dezembro, gerou comoção e grande mobilização entre familiares, amigos e moradores da região. Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários se uniram em uma operação incansável para localizar a criança, que culminou com a trágica descoberta.

A Polícia Civil informou que o local onde o corpo foi encontrado será periciado e que as circunstâncias do desaparecimento e da morte estão sob investigação. A imagem de um suspeito pedalando ao lado de Mateus, divulgada no decorrer das apurações, reforça a linha de investigação que busca entender os eventos que levaram ao desfecho fatal.

O caso, que teve repercussão regional e estadual, segue com diligências e o trabalho das autoridades para esclarecer os fatos, identificar possíveis responsáveis e prestar respostas à família e à sociedade.

Por: Abordagem Notícias

