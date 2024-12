JUNQUEIRÓPOLIS: Viterra Bioenergia realiza 3ª Caravana de Natal, com música, personagens vivos e entrega de presentes

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

Com entrega de presentes e veículos iluminando as ruas da cidade, a Viterra Bioenergia realiza, nesta quinta-feira (19), a terceira edição da Caravana de Natal, em Junqueirópolis. O evento está programado para ter início a partir das 20h00, tendo como trajeto principal a Avenida Rui Barbosa, seguindo até a Praça Central.

De acordo com a agroindústria Viterra Bioenergia, a ação contará com veículos decorados que irão iluminar as principais ruas de Junqueirópolis, com o objetivo de alegrar ainda mais as festividades.

Após o desfile, a empresa realizará uma entrega de presentes para crianças de até 12 anos matriculadas nas escolas públicas da cidade.

A caravana também irá contar com a participação de funcionários da empresa, personagens vivos e música natalina.

Antes do trajeto oficial, a partir das 19h00 os veículos decorados irão passar pelos bairros de Junqueirópolis, com o objetivo de chamar a população para prestigiar a ação que ocorrerá no centro da cidade.