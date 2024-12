PACAEMBU: Alameda Maria do Carmo Bonfim agora é mão única

A transformação da alameda Maria do Carmo Bonfim em mão única representa uma conquista significativa para a mobilidade e segurança no trânsito local.

Através da indicação do vereador Luiz Steque em parceria com a saudosa vereadora Cidinha Vecchiati, o tema foi levado ao Conselho de Segurança do Município (Conseg) onde foi debatido e por fim, veio atender às demandas da comunidade e assim melhorar a circulação na via.

Com as mudanças implementadas, incluindo a proibição de estacionamento em um dos lados (sinalizada pela faixa amarela), a medida promete reduzir conflitos entre veículos e aumentar a fluidez do trânsito.

A Polícia Militar, agora habilitada a fiscalizar, desempenha um papel essencial para assegurar o cumprimento das novas normas e evitar infrações, garantindo a eficácia da nova organização viária e caso precise, também multar tanto em relação a estacionamento em local proibido, quanto ao tráfego na contramão.

O vereador Luiz Steque comentou sobre esta conquista importante para a comunidade local.

“Era uma reivindicação antiga e eu fico feliz por ter conseguido atender. Gostaria de agradecer o prefeito João Francisco, o departamento responsável da prefeitura na pessoa do Sauro Marquezi e também o Conseg”, conclui Luiz Steque.