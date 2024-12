Vizinho confessa que matou e esquartejou o corpo do menino Mateus

Em Assis, São Paulo, um homem de 46 anos confessou ter assassinado e esquartejado Mateus Bernardo Valim de Oliveira, um menino de 10 anos que estava desaparecido desde 11 de dezembro de 2024.

O suspeito, vizinho da vítima, admitiu ter levado Mateus a um rio próximo à Vila Tênis Clube, onde o atacou com uma pedra. Posteriormente, retornou ao local com uma serra para desmembrar o corpo. Até o momento, apenas partes do corpo foram encontradas e encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML).

As investigações avançaram com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, que mostraram o menino pedalando ao lado do suspeito no dia de seu desaparecimento.

Após prestar depoimento inicial e ser liberado, o homem foi detido em sua residência, localizada em frente à casa da família de Mateus, após a descoberta do corpo. Ele permanece preso.

O crime gerou grande comoção na comunidade local. As autoridades continuam as buscas por outras partes do corpo e por evidências que possam esclarecer os detalhes do caso.