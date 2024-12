Irapuru é ouro no Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização

Irapuru conquistou a medalha de ouro no Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, após atingir a nota máxima (100 pontos) nos critérios estabelecidos.

O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 4 de dezembro, destacando a cidade entre os municípios mais comprometidos com a Educação do país.

Entre os critérios avaliados estão a colaboração entre os entes federativos, a implementação de políticas públicas voltadas para a alfabetização, a formação de professores e gestores, além da distribuição de materiais didáticos adequados para o desenvolvimento das crianças.

A conquista de Irapuru é resultado de um esforço conjunto entre a Diretoria Municipal de Educação, escolas, professores, gestores e a comunidade.

“O selo é uma vitória coletiva. Reflete o trabalho de toda a rede municipal de ensino e, principalmente, a dedicação dos nossos educadores. Estamos com os olhos no futuro das nossas crianças, e isso exige comprometimento e inovação”, afirmou o prefeito Mazinho.