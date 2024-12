Homem perde a vida, bebê e mais cinco ficam feridos em acidente

Claudemir Domingues de Souza, de 48 anos, morador de Murutinga do Sul, faleceu na manhã desta segunda-feira (23) em um grave acidente envolvendo três veículos no Km 213 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, conhecida como “Rodovia da Integração” (SP-563).

Além dele, outras seis pessoas, incluindo um bebê, ficaram feridas, mas, felizmente, os ferimentos não foram graves. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária no 2º Distrito Policial.

Claudemir, que era separado e pai de um jovem de pouco mais de 20 anos, trabalhava em uma usina sucroalcooleira em Andradina. No dia do acidente, estava de folga e seguia em direção ao rio Tietê para pescar quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, resultando no trágico acidente.

Exames toxicológicos futuros indicarão se ele havia consumido álcool antes de dirigir.

De acordo com o motorista de uma caminhonete S10 prata envolvida no acidente, a tragédia poderia ter sido ainda maior se ele não tivesse conseguido desviar a parte frontal do veículo. No entanto, o Gol dirigido por Claudemir atingiu violentamente a lateral traseira direita da caminhonete, provocando seu capotamento e uma colisão subsequente com um HB20 que vinha logo atrás.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.