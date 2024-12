JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura inaugura Complexo Municipal de Saúde

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt

A Prefeitura de Junqueirópolis, inaugurou na sexta-feira (20) o Complexo Municipal de Saúde “Jorge Yoshinobu Chihara”, onde funcionarão 15 especialidades para atendimento da população.

Construído no cruzamento das ruas Porto Alegre com a Duque de Caxias, o amplo prédio possui 525m2 de área, com 28 repartições, 21 para as especialidades e sete para os demais departamentos da unidade.

O prefeito Osmar Pinatto destacou que o projeto se tornou realidade graças a um convênio firmado pela Prefeitura com o Governo do Estado no valor total R$ 2,5 milhões dos quais R$ 2 milhões de recursos liberados pelo governo estadual, através do apoio do deputado Mauro Bragato e R$ 500 mil de contrapartida da Prefeitura. A obra foi executada e concluída em dois anos.

ESPECIALIDADES

Foi informado na inauguração as especialidades que funcionarão no Complexo, sendo elas: Geriatria, Pediatria, Prtopedia, Psiquiatria, Oftalmologia, Neurologia, Ginecologia, Clínica Geral, Telemedicina, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Assistência Social e Sala Multissensorial para inclusão de crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA).

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt



HOMENAGEM

Foi destacado pela administração municipal a homenagem prestada a Jorge Chihara com seu nome no novo órgão municipal em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na saúde do município.

Jorge Chihara era farmacêutico de formação, foi secretário municipal de Saúde de Junqueirópolis onde prestou relevantes serviços à comunidade.

Estiveram presentes familiares do homenageado que inclusive fizeram uso da palavra, onde agradeceram a homenagem e enfatizaram o quanto Jorge Chihara era dedicado à profissão e sempre em defesa da saúde pública.