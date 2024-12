JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito eleito Neto Furini anuncia Adílio Bortolatto como futuro diretor Administrativo

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

O prefeito eleito Neto Furini, juntamente com o vice-prefeito eleito Daniel Marques, apresentaram o futuro diretor Administrativo para a gestão 2025/2028, que tomará posse no dia 1º de janeiro. A apresentação também foi feita através das redes sociais.

“Respeitar o Passado, pensando no Futuro. Conhecer o caminho e criar novas soluções. Uma boa gestão precisa respeitar o que o passado nos entregou de bom e pensar nos desafios do futuro”, iniciou o prefeito eleito.

“Como vocês viram, vamos renovar as Diretorias da Prefeitura em nossa gestão. A média de idade dos novos diretores está por volta dos 40 anos e a grande maioria dele tem suas primeiras oportunidades em cargos públicos de Direção. Temos até Servidores concursados sendo valorizados com a missão de ajudar a formular as Políticas Públicas”, ressaltou.

“Queremos inovar. Queremos uma nova visão, um novo jeito de olhar para a Política, ouvir a População e solucionar os problemas, melhorando a vida das Pessoas. Mas, ao mesmo tempo, não podemos jogar fora tudo o que foi feito de bom nas últimas décadas”, destacou.

“Nossa cidade cresceu, prosperou, virou referência regional e tudo isso construído com união, vontade de fazer, mas também experiência e confiança. Um dos exemplos é nossa escolha do Adílio Bortolatto para Diretor Administrativo”, anunciou.

“Adílio Bortolatto conhece a gestão pública, onde inclusive já foi Diretor, conhece a política local onde também já foi vereador e pode trazer grandes experiências exitosas que podemos retomar ou ampliar, afinal, fez parte da evolução de Junqueirópolis, além de acreditar no Novo Tempo desde sempre”, afirmou o prefeito eleito.

“Adílio é uma pessoa e um profissional que conheço e sei que está preparado para o desafio. A Prefeitura de Junqueirópolis é da população de Junqueirópolis e por isso, sempre dialogará com todos, ouvindo cada um e respeitando a experiência de todos. Só assim nossa Cidade será melhor, como queremos”, afirmou Neto Furini.