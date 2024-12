Mãe é condenada por agredir o filho com fio de ventilador em Presidente Prudente.

O marido da ré contou que os pais do outro menino compareceram à sua casa, no bairro Residencial Cremonezi, e disseram que o garoto tinha arremessado uma pedra contra o filho deles, que os acompanhava no local e estava com o rosto ferido e ensanguentado. De repente, ainda segundo o esposo, a mãe agrediu o filho, causando-lhe ferimentos nos braços, nas pernas e nas costas. Depois desse episódio, o menino passou a residir com uma avó.

Na sentença, a juíza pontua que, “embora injustificável, a agressão teve finalidade disciplinar, como declararam” a própria mulher denunciada e o marido, que é padrasto da criança. No entanto, a magistrada salienta que houve “inequívoco abuso e excesso nos meios de correção e disciplina, evidenciado” pelas lesões corporais.

Segundo a decisão judicial, “obviamente, a autora da agressão, ao praticá-la, expôs, a perigo, a saúde de seu filho, que estava sob a sua guarda e autoridade”.

“Ao agredir fisicamente o filho, que estava sob a sua guarda, com finalidade disciplinar, abusando dos meios de correção, de modo a expor a saúde do menino a perigo, a acusada praticou a conduta abstratamente prevista no caput do artigo 136 do Código Penal”, sentencia a juíza.

“A culpabilidade da ré (entendida como índice de reprovabilidade da conduta) deve ser negativamente valorada, haja vista a grande violência do ataque e o emprego de fio elétrico (fio de ventilador) como chicote, arma branca”, afirma a magistrada.

Além disso, Sizara Andrade ressalta que “as consequências da infração penal extrapolam o habitual para esta modalidade de delito, em decorrência dos múltiplos ferimentos causados à vítima, por todo o corpo”.