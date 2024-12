Moradora de Osvaldo Cruz recebe seu Fiat Fastback da Campanha Hiper Cliente Feliz Cocipa

Foi entregue na véspera de Natal (24) pela Cocipa (Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista) o automóvel zero quilômetro Fiat Fastback, sorteado no último sábado (21) pela Campanha Hiper Cliente Feliz 2023. A ganhadora do principal prêmio da promoção foi a cooperada Alice Ambrosim Gomes, moradora em Osvaldo Cruz. As chaves do automóvel foram repassadas à contemplada pelo gerente administrativo da Cocipa, Jurandir Savi. O prêmio é avaliado em R$ 112 mil.

Também no sábado ocorreram os sorteios de duas motos Honda Elite 125 e 30 vales-compra de R$ 500. Os ganhadores das motos foram José Rodrigues do Nascimento (Inúbia Paulista) e Maria Clara Paloni Silva (Adamantina). Os prêmios estão sendo entregues. A Campanha foi iniciada em abril com rodadas de sorteios intermediários em maio (Dia das Mães) e agosto (Dia dos Pais).

Em cada uma das duas etapas anteriores – em maio e agosto – foram sorteados uma moto Honda Elite 125, dois Iphones 15 de 128G, duas caixas de som JBL Boombox e 10 vales-compra de R$ 500. Ao todo a campanha fez 63 ganhadores, número alusivo aos 63 anos da Cooperativa. O investimento em prêmios soma R$ 225.892,28.

Exclusiva para cooperados, a Campanha distribuiu cupons a cada R$ 200 em compras na Hiper Cocipa, e a cada R$ 50 em produtos ou serviços nos Auto Postos Cocipa em Inúbia Paulista, Adamantina e Osvaldo Cruz. Os cupons foram gerados impressos com os dados do cooperado, que precisou responder a uma pergunta, assinalando manualmente a resposta correta. Os cupons concorrem nos três sorteios.

O novo formato da Campanha com o sorteio final e duas rodadas intermediárias deu certo. Tem aprovação interna e pelo público, e deve ser mantido no ano que vem, com uma novidade: mais uma rodada de sorteios prevista para novembro, mês do aniversário da Cocipa, e o ingresso da nova unidade do Auto Posto Cocipa de Lucélia.