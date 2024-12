LUCÉLIA: Centro Profissionalizante garantirá cursos de qualificação à população

A Prefeitura de Lucélia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a inauguração do Centro Municipal Profissionalizante.

O local recebeu o nome de Centro Profissionalizante ‘Débora Duarte Ricardo’, e está localizado no antigo prédio da Vaca Mecânica no Rua Marechal Rondon, cruzamento com a Avenida Internacional.

O prédio recebeu uma amola reforma, adaptação e modernização visando receber o novo espaço planejado pela administração municipal para proporcionar cursos profissionalizantes a população de Lucélia.

Na inauguração foi apresentado o novo espaço que está todo equipado com diversos ambientes para cursos profissionalizantes com salas amplas e dotadas de maquinas de costura, cursos de cabeleireiro, computadores para cursos diversos e espaços com cadeiras e preparado para os mais diversos tipos de aprendizagem e especialização.

A prefeita Tati Guilhermino ressaltou a conquista como mais um “sonho realizado pela administração municipal”, pois o Centro Profissionalizante irá fazer a diferença na vida das pessoas com qualificação profissional. Ainda ressaltou a justa homenagem a ‘Débora Duarte Ricardo’.

O Centro Profissionalizante ‘Débora Duarte Ricardo’ entrará em funcionamento imediatamente no começo de 2025 estando totalmente equipado e pronto para iniciar a sua finalidade. “Trata-se de um espaço dedicado ao aprendizado e ao futuro dos nossos munícipes e assim colocando esperança e dignidade na vida das pessoas”, afirmou Tati Guilhermino.