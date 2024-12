MARIÁPOLIS: Vereador eleito Maciel Dantas fala da expectativa para o mandato na Câmara

A reportagem do jornal e site Folha Regional, entrevistou o vereador eleito Maciel Dantas, que a partir de 1º de janeiro estará na Câmara Municipal de Mariápolis cumprindo o seu primeiro mandato no legislativo.

Confira a entrevista:

COMO SE SENTE AO RECEBER O VOTO E CONFIANÇA DA POPULAÇÃO NAS URNAS?

Me sinto muito feliz pela votação que tive. Foram votos de familiares e amigos que realmente confiam e acreditam na minha pessoa. Serei um porta voz para representar todos os munícipes, cujo intuito é atender os anseios da população.

QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS ANSEIOS OUVIDOS DA POPULAÇÃO NA CAMPANHA?

Durante a minha campanha eleitoral, visitei a maioria das residências, porém, não consegui passar em todas as casas devido o horário de trabalho das pessoas; mas os que encontrei pude explanar os meus planos e ouvir os seus anseios. A população de modo geral (zona rural e urbana) fez diversas reclamações sobre vários aspectos da administração. Vou trabalhar de forma a contribuir no atendimento dos anseios dos cidadãos.

QUAIS SERÃO AS SUAS PRINCIPAIS BANDEIRAS DE TRABALHO?

Estarei focando em todos os setores, pois é um leque de situações que necessitam de atenção especial. Nesse primeiro momento, avalio a valorização dos servidores públicos, tendo em vista que o município tem condições financeiras e percentuais que podem ser investidos em sua valorização. Avalio ainda, a importância de buscarmos projetos voltados tanto para crianças, jovens e idosos, no sentido de utilizar espaços parados – a exemplo a piscina pública – para atividades físicas que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Como sempre enfatizei durante a minha campanha, manterei uma postura rígida na aplicação dos recursos e fiscalização de maneira geral.

COMO VOCÊ VÊ A COMPOSIÇÃO DA NOVA CÂMARA MUNICIPAL?

A população optou por mudança e renovação. São seis novos vereadores eleitos e três reeleitos. Acredito que se houver união e diálogo, conseguiremos benefícios através de recursos, verbas e projetos para Mariápolis.

PRETENDE PLEITEAR A CADEIRA DE PRESIDENTE DA CÂMARA?

Nesse primeiro biênio não tenho pretensão em ser candidato à presidente da Câmara, pois almejo atuar no legislativo buscando conhecimentos e experiências, conquistando emendas parlamentares, projetos e melhorias para o município.

MENSAGEM E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, a minha família, esposa Aline e filhos Heloisa e Fael, aos amigos, ao meu irmão Val Dantas pelo apoio de sempre e aos 120 eleitores que depositaram seus votos de confiança na minha pessoa. Me empenharei com bastante responsabilidade para não decepcionar a comunidade. Estarei agindo sempre com discernimento e Deus acima de todas as decisões que venham ser benéficas à população. Lembrando que foram entregues e postado nas redes sociais um informativo com algumas propostas que estarei lutando e apoiando. Do mais, pretendo reivindicar projetos e recursos, tanto da esfera estadual ou federal, juntamente com governos, senadores e deputados. Tudo isso, com o intuito de proporcionar mais qualidade de vida aos mariapolenses.