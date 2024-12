FLÓRIDA: Virada do Ano terá DJ na praça

A tradicional “Virada do Ano”, que marca a passagem de 2024 para 2025, acontecerá na noite desta terça-feira (31), na Praça Gerson Ferracini, em Flórida Paulista.

Conforme o secretário de Esporte, Lazer e Cultura de Flórida Paulista, Luiz Roberto Aléssio, haverá uma estrutura de som, telão e DJ para animar a noite da população floridense.

O evento começará às 22h, e é esperado um grande público da Cidade Amizade e região.

TRÂNSITO IMPEDIDO E PROIBIÇÃO DE SOM DE VEÍCULOS



De acordo com o Sargento PM D’Aquino, foi montado um esquema especial para que as famílias e a juventude possam celebrar a passagem de mais um ano com segurança e tranquilidade.

Serão interditados os acessos à praça, e será proibido o estacionamento e o som de veículos, o famoso “som automotivo”.

Além disso, haverá o reforço do efetivo policial, que realizará patrulhamento no entorno da praça e em toda a cidade.