JUNQUEIROPOLIS: Futebol das Estrelas é sucesso e conta com grande público

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt

Um clima de festa e solidariedade, marcou mais uma edição do Futebol das Estrelas em Junqueirópolis.

A partida com a presença de diversos jogadores, ocorrida na sexta-feira (27), teve como palco o Estádio Raphael Capelli, em Junqueirópolis.

De acordo com informações, cerca de 2 mil pessoas estiveram presentes, e o montante arrecadado com os ingressos será destinado a instituições responsáveis por cuidar de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt

Além de Rodrigo Caio que atualmente defende o Gremio/RS, estiveram presentes outros jogadores revelados pelo futebol da região de Presidente Prudente: Willian Oliveira (do Vitória) e Paulo Vitor (do Atlético-MG), ambos de Junqueirópolis, o dracenense Tatinho, hoje no futsal, do Sporting (Portugal); e Jesiel, de Teodoro Sampaio, da geração vitoriosa recente do Kawasaki Frontale, do Japão. Também presentes jogadores que foram e são destaque em equipes da região.

Os organizadores do evento avaliaram o evento como sucesso e o público presente mostra que a terceira edição do “Futebol das Estrelas” deve ser realizada no final de 2025.