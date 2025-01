FLÓRIDA: Posse do prefeito eleito, vice e vereadores será na secretaria da educação às 9h

A posse do prefeito eleito José Andriotti, do vice-prefeito eleito Tairo Ferrarezi e dos vereadores que irão compor a nova Câmara Municipal de Flórida Paulista para o mandato 2025 à 2028, irá acontecer como nas demais cidades no dia 1º de janeiro.

A sessão solene de posse será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Praça Gerson Veronese Ferracini, com horário marcado para às 9h.

Além do prefeito Andriotti e vice Tairo, serão empossados os seguintes vereadores: Professor Rafael (PL), Ricardo (PL), Marcos Camacho (PRD), Boi (REPUBLICANOS), Be do Indaia (REPUBLICANOS), Professor Sócrates (PRD), Dario (MDB), Priscila Massa (MDB) e Wilson Martins (UNIÃO).

A sessão solene será aberta e conduzida inicialmente pelo vereador Professor Rafael que foi o mais votado na última eleição, conforme prevê a Lei Organiza Municipal.

Após a posse dos eleitos, será realizada a eleição para os membros da mesa diretora da Câmara Municipal para o primeiro biênio sendo composta por presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários.

A sessão solene será aberta a toda a comunidade floridense e as pessoas que não puderem ir, poderão acompanhar pela transmissão ao vivo da TV Folha Regional através das redes sociais.

Após a posse na secretaria da Educação, o prefeito e vice serão empossados oficialmente em solenidade na Prefeitura Municipal.