JUNQUEIRÓPOLIS: Posse do prefeito, vice e vereadores será às 9 horas no CEFE, dia 1º de janeiro

Na próxima quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, Junqueirópolis viverá um momento de renovação política com a posse do prefeito eleito Neto Furini, do vice-prefeito Daniel Marques e dos vereadores eleitos para a legislatura 2025/2028. A cerimônia oficial será realizada às 9h, no Centro de Educação e Formação Esportiva (CEFE), marcando o início de um novo ciclo para a administração pública do município.

SESSÃO SOLENE E A CONDUÇÃO DOS TRABALHOS

De acordo com o Regimento Interno do Poder Legislativo de Junqueirópolis, a sessão de instalação da legislatura será presidida pelo vereador mais votado nas últimas eleições, Anderson Neguin. Esta é a segunda vez que Anderson assume essa posição de destaque, já que foi novamente o candidato a vereador mais votado na cidade.

A condução da sessão pelo parlamentar mais votado simboliza o respeito à vontade popular expressa nas urnas. Anderson Neguin, conhecido por sua atuação política e proximidade com a comunidade, reforça a importância deste momento como uma oportunidade de reafirmar o compromisso de todos os eleitos com o desenvolvimento da cidade.

ABERTA AO PÚBLICO E COM TRANSMISSÃO AO VIVO

A cerimônia no CEFE será aberta ao público, permitindo que os moradores de Junqueirópolis acompanhem presencialmente esse marco democrático. Para ampliar o acesso, a posse será transmitida ao vivo pelos canais da TV Câmara no YouTube e no Facebook, proporcionando uma maior participação da população.

Essa iniciativa de transmissão digital reforça a transparência do processo e busca atender aos cidadãos que desejam acompanhar a posse, mas não podem comparecer fisicamente. A expectativa é de que a cerimônia seja amplamente acompanhada, tanto presencialmente quanto pelos meios digitais.

UM NOVO CICLO ADMINISTRATIVO

A posse de Neto Furini e Daniel Marques marca o início de uma gestão que promete trabalhar com afinco para atender às demandas da população e promover avanços significativos em áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e geração de empregos.

Com uma equipe comprometida e vereadores eleitos para representar os interesses da comunidade, a legislatura 2025/2028 tem como desafio buscar soluções inovadoras e fortalecer o desenvolvimento sustentável de Junqueirópolis.

A cerimônia de posse é, portanto, mais do que um rito formal. Representa um momento de reflexão e esperança, onde eleitos e população renovam seus votos por uma cidade mais próspera e inclusiva.

CONVITE À POPULAÇÃO

Todos os cidadãos estão convidados a participar deste evento, seja presencialmente no CEFE ou virtualmente pela transmissão online. O envolvimento da comunidade é essencial para que Junqueirópolis continue avançando, com uma gestão pública conectada aos anseios da população.

O prefeito eleito Neto Furini e o vice Daniel Marques através das redes sociais também estão convidando a população para participar da transmissão de posse.

