LUCÉLIA: Posse da prefeita, vice e vereadores acontece na Câmara às 9h

A cerimônia de posse da prefeita Tati Guilhermino e do vice-prefeito, Valdecir Pereira da Silva, bem como dos vereadores, eleitos nas eleições de 6 de outubro, está marcada para o dia 1º de janeiro, às 10h, no plenário da Câmara Municipal de Lucélia.

Os vereadores que irão compor o legislativo luceliense para o mandanto 2025/2028 são: Fonteine Tazinazzo, Cristiano Cabelereiro, William do Foto, Dida Enfermeiro, Padeirinho, Fernanda Crepaldi, Marcinho da Funilaria, Catia Maion, Marcilei Martins, Sergio Caldeira e professor Eduardo Lambari.

Quem terá a responsabilidade de abrir a sessão solene e dar posse aos eleitos será o vereador Fonteine Tazinazzo, que obteve 603 votos, sendo o mais votado na última eleição.

A solenidade será restrita aos vereadores eleitos e seus convidados, devido à limitação de público estipulada pelo Corpo de Bombeiros em respeito à capacidade de lotação do espaço.

Também na ocasião, será realizada a eleição do presidente, vice e secretários que vão compor a Mesa Diretora dos trabalhos no legislativo no biênio 2025/2026.

Todos os eleitos de Lucélia já foram diplomados e estão aptos a assumir o cargo para o mandato a partir do dia 1º de janeiro.