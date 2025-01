Hoje tem Show da Virada em Irapuru a partir das 23h

A Prefeitura de Irapuru, por meio da Diretoria de Cultura, promove nesta terça-feira, 31 de dezembro, o Show da Virada com início às 23h, na praça central da cidade.

O evento contará com um show imperdível de Paulinho Farias, que promete embalar o público presente e trazer muita animação para a chegada de 2025.

Após a apresentação do cantor, o som ficará por conta do DJ Chamu, que garantirá o ritmo e a alegria da celebração com sua energia contagiante.

“Venha celebrar a chegada de 2025 com muita música e alegria. Traga sua família e amigos para comemorarmos juntos essa grande virada”, convida a Prefeitura de Irapuru.

Prepare-se para uma noite especial, cheia de emoção, música e boas vibrações para entrar no novo ano com o pé direito. Não perca!