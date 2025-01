Após discussão, homem é atingido por golpe de canivete no peito em Flórida Paulista

Um homem foi atingido por um golpe de canivete no início da noite desta quinta-feira (2), em Flórida Paulista.

A ocorrência foi registrada no Jardim Bela Vista, onde, de acordo com a Polícia Militar, após um desentendimento entre dois homens, um terceiro envolvido desferiu um golpe de canivete no peito da vítima.

O homem ferido foi socorrido e levado para a Santa Casa de Flórida Paulista e permaneceu sob os cuidados médicos.

O autor, enteado de uma das partes envolvidas, foi preso pela Polícia Militar em menos de 10 minutos após o crime.

A ocorrência está sendo apresentada no Plantão Policial de Adamantina.