IRAPURU: Deputada Ana Perugini destina verba de R$ 100 mil

No dia 30 de dezembro, o governo do Estado liberou uma emenda parlamentar da deputada Ana Perugini para o Município de Irapuru.

A emenda foi liberada e já assinada pelo prefeito Mazinho e garante a liberação de uma verba no valor de R$ 100 mil para infraestrutura urbana.

O pedido da verba foi efetuado pelo presidente do PT de Irapuru, Aderval Costa (Deva) juntamente com o prefeito Mazinho diretamente para a deputada Ana Perugini que tem ótima votação em Irapuru na eleição para deputado.

De acordo com o prefeito Mazinho a emenda no valor de R$ 100 mil será destinada para a canalização e reparos na pavimentação asfáltica na baixada da Rua Maestro Juvêncio Aquiles Diniz, no trecho entre as ruas Carlos Gomes e Rio Branco.

O presidente do PT de Irapuru, Deva Costa agradeceu a deputada Ana Perugini pelo atendimento de mais esta demanda do Município, ressaltando que a parlamentar já viabilizou diversos recursos para a cidade.

Agora com a verba garantida a Prefeitura de Irapuru irá fazer a contratação de empresa para a execução das obras no referido local.