Enfermeiro de Salmourão realiza parto dentro de veículo no último dia de 2024

Um acontecimento emocionante marcou o encerramento de 2024 em Salmourão. O auxiliar de enfermagem Reginaldo Aparecido de Lima, membro da equipe de Saúde do município, auxiliou no nascimento de uma criança em uma situação inesperada e especial.

A mãe, já em trabalho de parto, foi levada ao Centro de Saúde do município em seu próprio veículo. A intenção era que ela fosse encaminhada de ambulância para a Santa Casa de Osvaldo Cruz. No entanto, antes que isso pudesse ocorrer, sua bolsa rompeu, e o parto teve que ser realizado no local.

Com calma, habilidade e dedicação, Reginaldo ajudou a trazer ao mundo um bebê saudável, com 3,140 kg, em um momento que emocionou todos os presentes.

A prefeita Sônia Gabau e a vice-prefeita Márcia Pravato elogiaram Reginaldo e toda a equipe de ambulância pela atuação exemplar. A secretária de Saúde, Luana Pravato, destacou o compromisso dos profissionais da Saúde com a população de Salmourão, reconhecendo o trabalho de todos os envolvidos na ocorrência.

O nascimento, em uma circunstância tão peculiar, reforça a importância do preparo e da dedicação das equipes de Saúde no cuidado aos munícipes.