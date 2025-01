JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito Neto Furini, vice Daniel Marques e vereadores eleitos são empossados

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

Em sessão solene da Câmara Municipal, realizada na manhã desta quarta-feira (1º) no Centro de Formação Educacional (CEFE), foram empossados oficialmente o prefeito Neto Furini (Republicanos), vice-prefeito, Daniel Marques (MDB) e os nove vereadores eleitos em Junqueirópolis para o mandato 2025 a 2028.

A sessão que instalou a 19ª Legislatura do município, foi presidida pelo vereador mais votado em 2024, Anderson Neguim (União) e contou com a presenças do ex-prefeito Osmar Pinatto (PSD), familiares dos eleitos e população.



No ato, os novos prefeito, vice e vereadores prestaram juramento para o exercício dos cargos no Executivo e Legislativo. Em seguida, Pinatto fez a entrega da chave oficial do Município a Neto Furini.

Foram empossados os vereadores Anderson Neguim (União), Adriano Lopes (União), Edvaldo Carvalho (PL), Bruno da Ambulância (PSDB), Samir Tino (PL), Renato Vieira (PL), Batata da Auto Elétrica (PSD), Eliseu Adriano (PSDB) e Teresinha Regodanso (União).

Após as posses foi realizada eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026, tendo sido eleito presidente, o vereador Edvaldo Carvalho (PL) por 6 votos a três.

PALAVRAS DO NOVO PREFEITO

Nesta manhã (quinta-feira), através das redes sociais, o novo prefeito de Junqueirópolis, Neto Furini, o seguinte:

“Que esse seja o primeiro dia de um novo tempo para nossa Cidade. Muito obrigado!

É um sonho realizado de ser Prefeito da Cidade que nasci, cresci e amo.

E esse sonho que começou a ser realizado em outubro, virou realidade neste 1° de janeiro de 2025.

Nossa grande promessa é trabalhar todos os dias, sem parar, fazendo o que é correto, sem abrir mão de ouvir as Pessoas, ouvir você.

Que o futuro seja de muitos avanços, conquistas e claro, resultados. E tudo começa com o trabalho e precisaremos de você a cada instante.

Vamos juntos! O novo tempo chegou!”