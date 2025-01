SALMOURÃO: Prefeita Sonia Gabau, vice Márcia Pravato e vereadores são empossados

Na manhã deste dia 1º de janeiro aconteceu a posse da prefeita Sônia Gabau, da vice-prefeita Márcia Pravato e dos vereadores eleitos para a 16ª Legislatura.

O evento, realizado na Câmara Municipal, iniciou às 9h30 com a execução do Hino Nacional e do Hino de Salmourão, simbolizando o compromisso com o município e a pátria.

Durante a cerimônia, prefeita, vice-prefeita e vereadores prestaram juramento e assinaram o termo de posse, assumindo oficialmente suas funções para o mandato 2025/2028. Em seguida, cada agente político fez uso da palavra, reforçando seu compromisso com o progresso e o bem-estar de Salmourão.

VEREADORES EMPOSSADOS

Foram empossados os seguintes vereadores: Edinaci Silva dos Santos (PSD), Fernando Roçato (PP), Francine Enfermeira (Republicanos), Luiz Carlos (PP), Pedro Ramos (PL), Professor Leandro (PSD), Tenente Eduardo (Republicanos), Wesley Barbosa (PSD) e Wikele da Passarinha (PSD).

Após os pronunciamentos, foi realizada a eleição para a presidência da Câmara Municipal para o biênio 2025/2026, onde foi eleito o vereador Professor Leandro de Paula, assumindo a importante missão de liderar os trabalhos da Casa nos próximos dois anos.

O vereador Professor Leandro de Paula ocupara o cargo de presidente pela segunda vez, sendo bastante experiente e com amplo respaldo da população pois foi o candidato a vereador mais votado na última eleição.

PALAVRAS DA PREFEITA SÔNIA GABAU:

“Assumimos hoje um compromisso que vai além da gestão pública: é um compromisso com cada cidadão de Salmourão. Nossa administração será guiada pela transparência, responsabilidade e dedicação ao bem comum. Que este mandato seja marcado por conquistas e pelo progresso de nossa amada cidade.”

FALA DA VICE-PREFEITA MÁRCIA PRAVATO:

“Hoje reafirmo meu compromisso de ser uma vice-prefeita atuante, sempre ao lado da prefeita Sônia e da população. Estamos aqui para servir, trabalhar e transformar os sonhos de Salmourão em realidade.”

DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE ELEITO, PROFESSOR LEANDRO:

“Como presidente desta Casa, assumo a responsabilidade de garantir um Legislativo eficiente, harmônico e comprometido com os interesses da população. Conto com o apoio de todos os vereadores para que juntos possamos construir um futuro ainda melhor para Salmourão.”

A cerimônia contou ainda com a presença do secretário de administração Edis Gabau, do ex-prefeito José Luiz Rocha Peres, do procurador jurídico da Câmara, Dr. André Hernandes de Brito, além de familiares, apoiadores e cidadãos, que testemunharam este importante marco na história do município de Salmourão.