JUNQUEIRÓPOLIS: Jogador Neto fecha 2024 com gol salvador e troféu de melhor em campo na Liga de Portugal

O período entre as festas de Natal e Ano Novo teve uma festa ainda maior para o meio-campista Neto, de Junqueirópolis. No domingo (29), ele marcou o gol de empate do Farense, em casa, no último lance da partida, saiu com o troféu de melhor jogador em campo e ajudou o clube a ganhar força extra contra o rebaixamento na Liga de Portugal.

O adversário foi o Vitória de Guimarães, no Estádio São Luiz, em Faro. Os dois primeiros gols também foram de brasileiros: Cláudio Falcão abriu o placar para o time da casa na etapa inicial, e Gustavo Silva empatou.





Ricardo Velho, goleiro do Farense, operou um verdadeiro milagre na reta final da partida, mas não conseguiu evitar a virada dos visitantes aos 44 minutos do segundo tempo. Samu Silva marcou. Daí, brilhou a estrela do jogador do Oeste Paulista.

A bola lançada na área acabou rebatida pela defesa do Vitória de Guimarães, e Neto pegou o rebote na entrada da área. Ele bateu no canto esquerdo de Bruno Varela e empatou aos 52 minutos do segundo tempo, no último lance do jogo. Foi o suficiente para o Farense e a torcida comemorarem bastante.





Neto tem 33 anos e passagens por Juventude, São Caetano e Oriente Médio, além de vasta experiência no futebol português. Após sua chegada ao clube, no meio da temporada 2024, o Farense chegou a realizar um amistoso contra o Al-Nassr de CR7.

