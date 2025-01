JUNQUEIRÓPOLIS: Edvaldo Carvalho é eleito presidente da Câmara e aponta prioridades

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

Terceiro vereador mais votado no pleito de 6 de outubro, com 692 votos, Edvaldo Carvalho (PL) foi eleito o presidente da Câmara de Junqueirópolis para o biênio 2025/2026. A eleição ocorreu na quarta-feira (1º), durante a solenidade de posse realizada no Centro de Formação Educacional Prof. José Roberto de Sousa (CEFE).

Edvaldo Carvalho recebeu os votos dos vereadores Bruno Herreira (PSDB), Elizeu Adriano (PSDB), Reinaldo Codognato (Batata da Auto Elétrica do PSD), Renato Vieira (PL) e Samir Tino (PL). Já o vereador Neguin recebeu o seu voto e dos vereadores Adriano Lopes e Teresinha Regodanso, ambos do União Brasil.

Foram eleitos para a Mesa Diretora na chapa presidida por Edvaldo, o vice-presidente Renato Vieira (PL); 1° secretário, Batata da Auto Elétrica (PSD); o 2° secretário, Bruno da Ambulância (PSDB) e suplentes.



“Tive o prazer de tomar posse do cargo eletivo de vereador e logo em seguida ser eleito presidente da Mesa Diretora de nossa Câmara de Vereadores para o biênio de 2025/2026. Foi sem dúvida um dos momentos mais importantes da minha vida. Minha eterna gratidão a todo povo Junqueiropolense”, postou Edvaldo Carvalho nas redes sociais.

Conhecedor da índole e da capacidade de cada um dos vereadores que compõem esta nova Legislatura, Edvaldo Carvalho disse que, juntos, farão um excelente trabalho em prol do município. “Sustentados pelo senso de justiça e boa fé, trabalharemos em conjunto com o chefe do Executivo e todo seu grupo administrativo sempre em busca de melhor qualidade de vida aos nossos munícipes. Gratidão!”, concluiu.

Edvaldo Carvalho apontou duas prioridades que devem ser trabalhadas, sendo a construção de uma nova lagoa de tratamento de esgoto em substituição da atual, ressaltando que que está saturada e localizada a cerca de 50 metros de moradores no Jardim Paulista e a implantação de uma Semi-UTI na Santa Casa de Junqueirópolis. “É necessário unirmos esforços para superarmos desafios e conquistarmos essas metas”, afirmou.