FLÓRIDA: Obras de ampliação de galeria de galeria de águas pluviais deve ser iniciada nos próximos dias

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista contratou uma empresa especializada visando a implantação de extensão de galeria de águas pluviais.

De acordo com o projeto técnico será implantada galeria de águas pluviais em trechos da avenida Dona Augusta Gava Garbeloto, avenida Catolino de França Silva e avenida Circular.

Para a execução da obra foi contratada uma empresa especializada através de licitação, sendo vencedora a empresa Contato Terraplanagem e Pavimentação Ltda.

A execução dessa obra será possível por meio de liberação de recursos financeiros através do Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) do Governo do Estado.

Para a execução da obra será investida a importância de R$ R$ 842.054,00 e garantirá a eliminação de cratera existente há vários anos o que proporcionará o crescimento da cidade para aquela região.

A contratação da empresa e o convenio foi assinado na gestão anterior, sendo que o ex-prefeito Wilson Fróio Junior assinou a ordem de serviço no mês de dezembro para início no dia 10 de dezembro e o prazo de 6 meses para sua execução e finalização.

A obra deve começar nos próximos dias sendo que deve ser finalizada até o mês de maio deste ano.

Essa obra era para ter sido iniciada no primeiro semestre de 2024, porém a primeira empresa contratada pela prefeitura não executou o serviço, sendo necessária a realização de nova licitação para nova empresa ser contratada.