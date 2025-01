JUNQUEIRÓPOLIS: Hoje tem início o Campeonato de Férias 2025 no Ginásio de Esportes

O prefeito de Junqueirópolis, Neto Furini, confirmou através das redes sociais o início do Campeonato de Férias de Futsal “Arnaldo Ferreira de Mello” – edição 2025. O evento começa nesta segunda-feira (6), prometendo ser mais uma vez um grande destaque esportivo da cidade, sendo uma realização da Prefeitura Municipal através da Comissão Municipal de Esportes (CME).

Uma das grandes novidades deste ano é a nova iluminação de LED instalada no Ginásio de Esportes Cicero Gomes.

Segundo o prefeito Neto Furini, essa melhoria proporcionará melhores condições tanto para os atletas quanto para o público que prestigiará os jogos. Além disso, o piso do ginásio foi polido e recebeu uma preparação especial para garantir um ambiente adequado para o desempenho dos atletas.

O Campeonato de Férias de Futsal é um dos eventos esportivos mais esperados de Junqueirópolis, conhecido por seus jogos disputados e emocionantes que envolvem diversas equipes da região.

Este ano, os jogos serão transmitidos ao vivo pela TV Oeste Diário, uma iniciativa que conta com o apoio e incentivo da Prefeitura Municipal. Essa transmissão ao vivo foi um pedido especial do prefeito Neto Furini e do vice-prefeito Daniel Marques, com o objetivo de valorizar e divulgar ainda mais o evento.

A abertura do Campeonato de Férias de Futsal 2025 está programada para as 20 horas, no Ginásio de Esportes Cicero Gomes. A expectativa é de casa cheia, com torcedores animados para acompanhar as partidas que prometem muita emoção e competição de alto nível.

A DISPUTA

Um total de nove times vão disputar o título de campeão neste ano do Campeonato Municipal Futsal de Férias “Arnaldo Ferreira de Mello” – edição 2025.

Em grupo único, os times participantes são: Conduta Lanches, União Futebol Clube, Vila São João, Pop’s Ninja/Innova, Serralheria Renimar/Bigode Grosso, NK Distribuidora FC, Imobiliária Lua Sol/AABB, Cristo Futebol Clube e JHL Transporte.

Dois jogos abrem a primeira rodada no Ginásio de Esportes Cícero Gomes. Às 20h, o Conduta Lanches enfrenta o União Futebol Clube e, às 21h, a Vila São João enfrenta o Pop’s Ninja.