LUCÉLIA: Abertas inscrições para o Campeonato de Férias de Futsal 2025

A Secel (Secretária de Educação, Cultura e Esporte e Lazer de Lucélia) comunica aos dirigentes que estão aberta às inscrições para o Campeonato Municipal de Férias de Futsal 2025.

A retirada das fichas de inscrições das equipes do município, teve seu início nesta segunda-feira (6) e tem seu encerramento na sexta-feira (10) e poderão ser feitas na Secretária Municipal da Educação.

Segundo Lico Vieira, um dos coordenadores do evento, as fichas serão recolhidas no dia (16) e a reunião para elaboração da tabela, regulamento e grupos de equipes será no dia (17).

MUDANÇA NO REGULAMENTO

Para aumentar o nível da competição, este ano terá mudança no regulamento.

As equipes de Lucélia, poderão inscrever 3 jogadores de outro Município, com o goleiro livre.

Será obrigatório na ficha de inscrição ter no mínimo 9 jogadores participantes e sendo 5 de Lucélia para não caracterizar equipe de outro Município.