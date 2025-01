FLÓRIDA: Sorteio da promoção “Natal Premiado” acontece amanhã

Evento terá transmissão ao vivo pela TV Folha Regional

Está programado para amanhã (8), com início às 17h, o sorteio da promoção “Natal Premiado” da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista, a “Acifp”.

O sorteio será realizado na sede da Acifp, com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional, pelo Facebook e YouTube, simultaneamente e podendo ser acompanhado de qualquer lugar e em tempo real.

Serão sorteados R$ 7 mil em vale-compras: R$ 2 mil para o primeiro contemplado, R$ 1 mil para o segundo, terceiro e quarto contemplados, e R$ 500 para os sexto e sétimo ganhadores.

Autoridades foram convidadas para participar da apuração dos ganhadores. Cupons poderão ser depositados nas urnas da promoção durante todo o dia, e momentos antes, na urna central da Acifp.

Vale destacar a importância e obrigatoriedade de que os cupons sejam preenchidos corretamente e com todos os dados solicitados, bem como com o carimbo da empresa no verso, garantindo que o contemplado possa receber o prêmio.