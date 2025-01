Preso é recapturado 20 minutos após fugir de hospital

Pacientes e funcionários do Hospital das Clínicas (HC) de Marília viveram momentos de tensão no final da tarde deste domingo, dia 5. Tudo por causa de um preso que conseguiu enganar a sua escolta e fugir do hospital. A Polícia Militar foi acionada e, após um cerco pelas redondezas, conseguiu capturar o “fujão”.

De acordo com o boletim de ocorrência, o sentenciado, de 38 anos, foi trazido da penitenciária de Gália para atendimento ambulatorial e conseguiu fugir. A Polícia Militar foi acionada a ajudar na caçada ao “fujão”. Após patrulhamento pela área, conseguiu capturar o preso cerca de 20 minutos depois, na via expressa Sampaio Vidal, na região do bairro Jardim Continental, na zona sul.

A Secretaria de Administração Penitenciária deve apurar as circunstâncias da fuga.