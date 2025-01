A formação abordou os seguintes temas: direção defensiva e prevenção de acidentes; normas de trânsito e legislação para transporte escolar; responsabilidade social do motorista no transporte escolar; uso de roupas e calçados adequados para dirigir veículo de transporte escolar; uso de celular ao volante; e condução de veículo sob influência de álcool.

“A palestra direcionada à referida categoria neste início de ano busca o bom andamento das atividades educacionais do ano letivo, trazendo capacitação para melhor enfrentar os desafios do trânsito com ênfase na prevenção de acidentes e no cumprimento das normas de segurança”, ressaltou a PM.