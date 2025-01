Tradição no início de ano do Sesc Thermas, Sexta do Samba começa nesta semana

Nascido e radicado em Pirapozinho, o músico autodidata toca cavaquinho, bandolim e violão de 7 cordas. Ele comemora 50 anos de vida musical com um repertório de clássicos do samba de raiz e do choro – músicas dançantes, que estão gravadas na memória do povo e foram trilha sonora da vida do homenageado, importante figura para o samba e o choro na região de Presidente Prudente.

Como arranjador, diretor musical e instrumentista, já trabalhou em diversos espetáculos regionais, como “Mulheres do Samba”, de Adriana Cavalcanti, e “Sambas de Gafieira I e II”, do Grupo Fina Estampa, com o qual foi atração de abertura do show de Alceu Valença.

Marcou presença em edições da “Virada Cultural Paulista”, realizadas em Presidente Prudente, e da “Virada Prudente 2021”, com o show “Ivone Lara e Clara Nunes – O Reencontro”, pela Lei Aldir Blanc.





PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Na próxima sexta-feira (17/1), a apresentação fica por conta da banda Gafieira Estamos Aí, com o show “A Volta da Gafieira”. Formada por 12 integrantes, a banda lembra a magia dos bailes do passado, com um toque e uma roupagem modernos, buscando ligar o repertório das gafieiras mais antigas com as músicas da atualidade.

O grupo traz sucessos como “Palpite infeliz” (Noel Rosa), “Zero” (Liniker) entre outras canções consagradas na música popular brasileira. O show é um convite aos amantes da dança de salão e ao público em geral.





Já no dia 24/1, o grupo Bela Batucada apresenta o show “Elas no Pagode”, formado por seis mulheres de Sorocaba unidas pela paixão pelo pagode e pela determinação de quebrar barreiras. O grupo vai além da música, representando um símbolo de empoderamento das mulheres.

Com um repertório que mescla clássico e hits atuais do pagode, o time de seis mulheres traz clássicos do pagode dos anos 1990 que marcaram época – canções de Salgadinho, Belo e Só pra Contrariar – até músicas de artistas da cena atual, como Ludmilla e Menos é Mais.

No último show desta edição do Sexta do Samba, no dia 31/1, se apresenta o grupo Flor de Abóbora, formado em 2008 na cidade de Araraquara (SP). Com arranjos criativos e marcantes, traz ao palco clássicos do samba rock em um show repleto de emoção e nostalgia.

Ao som de sua musicalidade singular, o grupo relembra sucessos que combinam o samba rock com a MPB, trazendo interpretações de clássicos de Jorge Ben Jor, Tim Maia, Bebeto e Wilson Simonal.

INGRESSOS

Os ingressos para o Sexta do Samba são gratuitos (limitados a 2 por pessoa). A retirada pode ser feita a partir das 12h no dia de cada show, pelo aplicativo Credencial Sesc SP, pelo site sescsp.org.br/prudente ou diretamente na Central de Relacionamento.

O Sesc Thermas de Presidente Prudente fica na Rua Alberto Peters, 111, no Jardim das Rosas. Para mais informações, o telefone é (18) 3226-0400.