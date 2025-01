Motociclista fica em estado grave após colisão com carro

Na tarde de hoje, um veículo Volkwagem Parati placas de Dracena conduzido por um idoso, fazia o trajeto Dracena a Tupi Paulista, quando foi adentrar em um propriedade rural a esquerda da sua mão de direção e acabou colidido na lateral traseira por uma motocicleta placas mercosul conduzida por um jovem de 20 anos.

O local é início de faixa dupla.

O condutor da moto, de 20 anos, morador de Nova Guataporanga, funcionário da Usina Ipê, foi socorrido em estado considerado grave com trauma no crânio, face e fraturas, ao Pronto Atendimento Municipal, por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Dracena.

As Polícias Militar e Perícia Técnica, estiveram no local para os levantamentos que irão apontar as reais causas do acidente.