Após atirar para o alto, homem acaba preso com pistola e 23 munições em Presidente Prudente

Após obter informações sobre a casa do suspeito, os policiais foram até o local e abordaram um homem. Ao ser questionado sobre o tiro, ele admitiu ter efetuado o disparo com sua arma e os policiais apreenderam um revólver calibre 32 carregado com 6 cartuchos, sendo cinco inteiros e um deflagrado no bolso da calça dele.