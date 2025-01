Fortes chuvas causam estragos em Osvaldo Cruz

Na noite deste sábado (11), a cidade de Osvaldo Cruz foi atingida por uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento, causando transtornos em várias regiões. O temporal provocou a queda de diversas árvores, bloqueando ruas e deixando vários bairros sem energia elétrica por horas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Defesa Civil e funcionários do Almoxarifado Municipal, trabalharam intensamente para liberar as vias obstruídas e minimizar os impactos. Em alguns pontos, as árvores caídas atingiram redes de energia, agravando a falta de eletricidade.





Na rua Espanha, um dos casos mais preocupantes, uma residência teve parte do telhado arrancada pela força do vento. Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz orienta os moradores a informar problemas ocasionados pelas chuvas e destaca a importância de evitar áreas de risco durante tempestades. As autoridades continuam monitorando a situação e prestando assistência onde necessário.