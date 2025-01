Centro Universitário abre período de rematrículas para o 1º semestre letivo

O Centro Universitário de Adamantina abriu oficialmente no dia 9 de janeiro, quinta-feira, o período de Rematrículas dos Veteranos dos cursos de graduação para o primeiro semestre do Ano Letivo 2025. O prazo se estende até o dia 17 de janeiro.

O procedimento de Rematrícula de Veteranos é bastante simples:

– Na Internet: Basta entrar na Central do Aluno, preencher os dados no link Rematrícula, assinar o contrato digitalmente e imprimir o boleto para pagamento, com vencimento para o dia 20 de janeiro;

– No Campus I: O aluno pode se dirigir à Central de Matrículas e Rematrículas do Campus I (Rua Nove de Julho, 730) das 9h às 21h, apenas com o número do Registro Acadêmico (RA).

Alunos que ainda são menores de idade e que optarem por fazer a Rematrícula no Campus I, precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis (porque é preciso assinar o Contrato de Rematrícula, o que é feito apenas por maiores de idade). O valor da rematrícula é o mesmo da mensalidade do curso.

É importante ressaltar que o boleto só será liberado ao aluno após o recebimento do contrato assinado digitalmente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-7010.