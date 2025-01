FLÓRIDA: Festival de Verão Infantil é iniciado com diversas atividades no Centro Esportivo

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Flórida Paulista iniciou a realização da primeira edição do “Festival de Verão Infantil”. Este evento promete trazer alegria e muita diversão para as crianças da cidade.

De acordo com o secretário Fausto Tavoloni, o Festival de Verão Infantil acontece no Centro Esportivo Municipal “Dr. Hiroshi Osaki” que conta com uma ótima estrutura, preparado para diversas modalidades esportivas.

O evento iniciado nesta segunda-feira (13), já contou com uma ótima participação de crianças e as atividades serão realizadas até sexta-feira, dia 17 de janeiro.

A programação é ampla e variada, incluindo jogos, danças, gincanas, brincadeiras folclóricas, circuitos esportivos e muito mais. Cada dia será repleto de atividades que visam entreter e educar as crianças.





As atividades do Festival de Verão Infantil têm início diariamente às 08h00 e se estenderão até às 10h00. O evento é voltado para crianças com idades entre 6 e 12 anos, sendo totalmente gratuito. A escolha do horário da manhã foi pensada para proporcionar maior conforto aos participantes, considerando as altas temperaturas do período da tarde.

O evento está sendo realizado com o apoio e participação dos professores e tem o total suporte da administração municipal, garantindo um ambiente seguro e bem estruturado para todas as crianças participantes.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional NET, o professor Sócrates, afirmou que o Festival de Verão Infantil não apenas oferece uma oportunidade de lazer durante as férias escolares, mas também incentiva a prática esportiva e a socialização.