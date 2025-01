JUNQUEIRÓPOLIS: Primeira semana do Campeonato Municipal Futsal de Férias tem grande público e excelentes jogos

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

A Comissão Municipal de Esportes (CME) de Junqueirópolis está realizando o Campeonato Municipal Futsal de Férias “Arnaldo Ferreira de Mello” – edição 2025. Ao todo, nove times estão na disputa pelo título de campeão neste ano.

Em grupo único, os times participantes são: Conduta Lanches, União Futebol Clube, Vila São João, Pop’s Ninja/Innova, Serralheria Renimar/Bigode Grosso, NK Distribuidora FC, Imobiliária Lua Sol/AABB, Cristo Futebol Clube e JHL Transporte.





Para a realização do Campeonato de Férias o Ginásio de Esportes recebeu melhorias na sua iluminação e revitalização do piso, garantindo maior conforto para os confrontos.

O Campeonato Municipal Futsal de Férias tem recebido um grande público diariamente para acompanhar os jogos, sendo que nesta primeira semana foi marcado por grandes jogos, que mostra o alto nível das equipes participantes e evolução do futsal de Junqueirópolis.

O Futsal de Férias é uma realização da Prefeitura de Junqueirópolis, por meio da CME, em parceria com a Câmara Municipal.

HOMENAGENS

Antes do pontapé inicial, no primeiro dia do evento, o prefeito Élio Furini Neto (Neto Furini), acompanhado da primeira-dama Fernanda Escaliante, o presidente da Câmara, Edvaldo Carvalho (PL), os vereadores Adriano Lopes e Teresinha Regodanso, ambos do União Brasil, a diretora de Esportes, Maria Edna Bonancim, e a equipe da Comissão Municipal de Esportes (CME) apresentaram ao público presente o professor Arnaldo Ferreira de Mello, o grande homenageado nesta edição do campeonato. O vereador Reinaldo Codognato (Batata – PSD) também marcou presença.

O garoto Guilherme Sacchi (in memoriam) também foi homenageado antes no início da competição com um minuto de silêncio. Ele era uma grande promessa do futebol junqueiropolense e faleceu precocemente aos 17 anos no último dia 22 de dezembro.

