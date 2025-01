Três homens morrem afogados após barco “virar” no Rio Paraná

O corpo de José Carlos Marin, 68 anos, foi localizado no final da tarde desta segunda-feira (13), por pescadores, no rio Paraná em Presidente Epitácio. Era o último dos três homens que estavam desaparecidos desde o último sábado (11), quando o barco em que estavam virou no rio com cinco pessoas a bordo durante uma ventania e chuva com, mudança brusca do tempo.

José Carlos Marin é de família venceslauense e residia em Presidente Prudente onde mantinha uma loja de móveis para escritório. Ele chegou a ser candidato a vereador naquela cidade nas eleições de 2024, mas não se elegeu. Marin era primo da esposa de Douglas Ferreira, que também estava no barco e faleceu.

As vítimas

A primeira vítima encontrada no rio foi Adevilson Ferreira, 58 anos, conhecido como Kiki, e morador de Presidente Venceslau. O corpo dele foi localizado no final da manhã de ontem(12). O sepultamento foi realizado na manhã desta segunda-feira no cemitério de Presidente Venceslau.

A segunda vítima localizada foi Douglas Ferreira, 36 anos. Ele era filho de Adevilson. O corpo foi encontrado na manhã de hoje e sepultado em Presidente Venceslau no fim da tarde desta segunda-feira. Ele deixa a esposa e uma filha menor de idade.

A terceira vítima da tragédia é José Carlos Marin, localizado por volta das 17h40 de hoje.

Dois sobreviventes

Dois pescadores de Presidente Epitácio que estavam no barco conseguiram se salvar. Eles nadaram cerca de duas horas até chegar em uma propriedade rural, localizada as margens do rio, e acionaram socorro para os companheiros que estavam no barco.

Embarcação em que vítimas estavam foi localizada no Rio Paraná (foto)

Dois dias de buscas

Como o comunicado do acidente foi feito na noite de sábado por volta das 20h, os trabalhos da força tarefa tiveram início na manhã de domingo. Participaram da operação para localizar os desaparecidos no rio Paraná equipes da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, mergulhadores, o Helicóptero Águia da PM, além de drones do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e da Penitenciária de Caiuá.

Os corpos de Adevilson e Douglas, foram localizados pelo Helicóptero Águia. Já o corpo de José Carlos foi localizado por pescadores.