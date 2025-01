FLÓRIDA: Campeonato de Férias de Futsal terá início nesta quarta-feira (15)

Por meio de uma reunião com os dirigentes dos clubes e imprensa na última segunda feira (13), foi determinado a fórmula de disputa e data de início do tradicional Campeonato de Férias de Flórida Paulista. A reunião foi organizada pela Secretaria municipal de Esportes, Cultura e Lazer da Prefeitura, após encerramento do prazo de inscrição, onde 8 equipes se inscreveram para a tradicional competição esportiva.

A reunião teve como pautas principais a tabela de disputa, onde a Secretaria de Esportes apontou dois meios de disputas possíveis. Por decisão unânime dos clubes foi definida que as oitos equipes irão disputar entre si (todos contra todos) em turno único, onde os quatros melhores irão disputar as semifinais e posteriormente a grande final.

Logo em seguida foi realizado o sorteio da primeira rodada da competição, se iniciando na quarta feira (15), onde ficou definido que as equipes do Athletic City e Escritório Costa Oliveira/Giba’s irão realizar a partida de abertura programada para começar às 19h30, e logo em seguida irão jogar o Blue Lions e Organização Flórida de Contabilidade, encerrando o primeiro dia com chave de ouro.

Foi ressaltado pela Secretaria municipal de Esportes, Cultura e Lazer da Prefeitura que todas as partidas serão disputas no tradicional Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi.

Participam do Campeonato de Férias de Futsal 2025 as seguintes esquipes: Athletic City, Escritório Costa Oliveira/Giba’s, Blue Lions, Organização Flórida de Contabilidade, Cansados FC, Eletro Lis/Retribuir, Escritório Cruzeiro do Sul/River City e Tripinha/Eltron Baterias/CW Motos/Japacar.

Com a realização da Secretaria municipal de Esportes, Cultura e Lazer e apoio da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, o Campeonato de Férias de Futsal 2025, tem a sua final programada para o próximo dia 31 de janeiro. Portanto as emoções e grandes jogos já iniciam nesta terça.

Na foto acima membros da secretaria de Esportes e representantes das equipes que participarão do campeonato durante reunião que definiu os detalhes da competição esportiva. O evento terá a cobertura do jornal e site Folha Regional NET.