Sexta do Samba revive clima das gafieiras no Sesc Thermas de Presidente Prudente

Show desta semana é inspirado nos antigos e tradicionais bailes, buscando conectar o repertório de músicas que marcaram época às melodias contemporâneas.

O Sesc Thermas de Presidente Prudente será palco de muita dança nesta sexta-feira (17), com mais um show desta edição do Sexta do Samba . Desta vez, quem anima a noite, a partir das 20h30, é o grupo Gafieira Estamos Aí, que toca clássicos do samba e releituras de músicas brasileiras atuais.

A banda já se apresentou em diversas casas de shows no estado de São Paulo. Também integrou a programação do Sesc SP em unidades como Araraquara, São Carlos, Bauru, Bertioga, São José dos Campos, Registro e Santo Amaro.



INGRESSOS



O show desta sexta começa às 20h30 e os ingressos são gratuitos (limitados a 2 por pessoa). Eles podem ser retirados a partir das 12h no dia do show, por meio do aplicativo Credencial Sesc SP, do site sescsp.org.br/prudente ou diretamente na Central de Relacionamento.



O Sesc Thermas de Presidente Prudente fica na Rua Alberto Peters, 111, no Jardim das Rosas. Para mais informações, o telefone é (18) 3226-0400.