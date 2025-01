ADAMANTINA: Secretaria de Cultura e Turismo realiza reunião para criação do Calendário Anual de Festas e Eventos Populares

Na oportunidade, participaram representantes das paróquias, da associação de moradores, das entidades que atuam no município, da escola estadual Prof. Fleurides C. Menechino, das Secretarias de Assistência Social e de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR), da ETEC Prof. Eudecio Luiz Vicente, Associação OMIN de Artes e Artesanatos de Adamantina, Rotary Club de Adamantina, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, Tiro de Guerra, entre outros.

Na manhã de segunda-feira (13), foi realizada a reunião para criação e organização do Calendário Anual de Festas e Eventos Populares (CAFEP). O encontro aconteceu em atendimento a lei municipal 3200 de 5 de setembro de 2006.

O objetivo do encontro foi dar uma oportunidade para que os participantes conferissem as datas dos eventos para possibilitar que todos tenham o público esperado evitando o choque de datas em programações similares.

O calendário contará com a realização de chá beneficente, bazar, leilões, festas juninas, feira de louças, campanha do alimento, semana da literatura, campeonatos, entre outros.

“Importante essa interação, pois assim foi possível compor um calendário que atende a todos aqueles que realizam eventos no município respeitando as datas e as particularidades”, afirma a secretária de Cultura e Turismo, Ana Queila Macedo da Silva Zanardo.