Homem é preso por roubo e ameaça em Osvaldo Cruz

Na ação, as equipes da Polícia Militar se mobilizaram, iniciaram patrulhamento e se depararam com um homem com as mesmas características do autor do roubo a residência.

O suspeito foi abordado pelos agentes e, durante a busca pessoal, a PM encontrou dentro do bolso do homem nove invólucros de papel alumínio com crack. Conforme os agentes, possivelmente o envolvido já havia trocado uma parte dos produtos roubados pela droga.