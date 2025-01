FLÓRIDA: Abertura do Campeonato de Férias de Futsal é marcado por ótimo jogos e bom público

Nesta quarta-feira (15), aconteceu em Flórida Paulista a abertura do tradicional Campeonato de Férias de Futsal 2025.

Na abertura as equipes junto com as autoridades da cidade cantaram o hino nacional e o atual prefeito Dr. José Andriotti agradeceu a população pela confiança e agradeceu também a Secretaria de Esportes por conseguir providenciar o Campeonato mesmo com pouco tempo da posse. Logo após o prefeito junto com seu vice-prefeito Tairo Ferrarezi realizaram o toque inicial na bola dando início ao campeonato.

Foi realizado duas partidas no primeiro dia, onde no total foram marcados 21 gols. Para iniciar a noite a equipe do Escritório Costa Oliveira/Giba’s venceu de virada por 7 a 4 o Athletic City, onde Lu (3 vezes), Vinicius (2 vezes) e Anderson (2 vezes) marcaram para a equipe vencedora enquanto Gabriel, Fabio, Daniel e Cauã Aquino descontaram.

Na segunda partida outro jogão, onde a equipe da Organização Flórida de Contabilidade venceu por 6 a 4 o Blue Lions. Gols marcado por Kauã Porto (3 vezes), Dione (2 vezes) e Fabiano para a Organização Flórida, enquanto Miguel (4 vezes) foi quem realizou os gols do Blue Lions.

O campeonato prossegue nesta quinta-feira (16), onde haverá três jogos sendo realizados no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi. Começando a partir das 19h15 com o duelo entre, Cansados FC contra Eletro Lis/Retribuir. Logo em seguida outro jogaço entre Tripinha/Eltron Baterias/CW Motos/Japacar contra Escritório Cruzeiro do Sul/River City. E para encerrar a segunda noite Organização Flórida de Contabilidade e Athletic City.